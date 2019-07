Calciomercato Juventus – De Ligt in bianconero: domani le visite mediche a Torino, i dettagli della trattativa

E’ fatta: De Ligt domani a Torino per le visite mediche, l’olandese sarà un calciatore della Juventus

Importanti novità per quanto riguarda la Juventus: il club nerazzurro ha trovato l’accordo con l’Ajax per De Ligt. Il calciatore olandese sarà un calciatore della Juve ed il suo arrivo è previsto a Torino già domani per le visite mediche e la successiva firma del contratto. L’accordo tra i due club prevede 75 milioni tra parte fissa e bonus: per De Ligt un contratto quinquennale da 12 milioni a stagione.

