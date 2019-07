Calciomercato Juventus, clamoroso Perin: rischia di saltare il trasferimento al Benfica per motivi… fisici

Problemi per Perin: salta il trasferimento al Benfica? Il portiere italiano sembra non aver superato le visite mediche a Lisbona

Non arrivano buone notizie dal Lisbona, potrebbe saltare il trasferimento di Mattia Perin dalla Juventus al Benfica. Secondo quanto riportato dal sito di Record, sembra che il portiere italiano non abbia superato le visite mediche. Perin, arrivato ieri a Lisbona, sarà sottoposto ad una serie di test supplementari prima che il Benfica, che aveva trovato l’accordo con la Juventus per circa 15 milioni di euro, prenda la sua decisione definitiva.

Secondo la stampa spagnola il 26enne farà ritorno alla Juventus per proseguire il recupero dall’infortunio alla spalla. Tra circa 4 mesi, quando Perin dovrebbe essere in grado di tornare in campo allora farà il suo ritorno a Lisbona per delle nuove visite mediche ed in caso di esito positivo si concluderà l’operazione.

