Calciomercato Juventus – La clamorosa indiscrezione: c’è l’accordo tra Paratinici e Wanda Nara per Icardi in bianconero

Mauro Icardi alla Juventus? C’è l’accordo tra Wanda Nara e Paratici

In attesa della prima giornata di campionato di Serie A, che si disputerà ad agosto, il calcio regala tanti colpi di scena e chicche speciali a colpi di mercato. Dopo la decisione dell’Inter e di Antonio Conte di escludere Mauro Icardi dal progetto nerazzurro, l’attaccante argentino sta trovando una nuova sistemazione.

E’ la moglie-agente, Wanda Nara, a muoversi per trovare una nuova casa al marito Icardi, che sembra essere destinato ad indossare i colori bianconeri, della Juventus. Dopo lo scoop di diverse settimane fa, secondo il quale Wanda Nara avrebbe incontrato Paratici ad Ibiza, da “Tutti Convocati” arriva una clamorosa indiscrezione: “la #Juve parte per l’ICC senza assegnare la maglia numero 9 che sarà di Mauro #Icardi. Accordo tra Paratici e Wanda Nara per un contratto da 8 milioni all’anno per 5 anni, ora c’è da trovare l’accordo con l’Inter”, si legge in un tweet.

Si attende ora di scoprire come proseguirà la vicenda: riusciranno Juve ed Inter a trovare l’accordo?

