Calciomercato Juventus, si lavora per sfoltire la rosa: in partenza Matuidi e Kean

Il centrocampista francese piace al Monaco, mentre l’attaccante italiano potrebbe finire in Premier League

Ufficializzato e presentato De Ligt, la Juventus si concentra adesso sulle cessioni per snellire la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Rimasta in stand-by la situazione Higuain, l’indiziato numero uno a partire in attacco è Moise Kean, su cui c’è il forte interesse dell’Everton.

Nei giorni scorsi l’Arsenal e il Barcellona avevano manifestato il proprio interesse, ma la Juve intende cedere il giocatore per 25-30 milioni inserendo una clausola sulla futura recompra. Sul fronte uscite, ci sono da registrare anche le richieste di Monaco e Fenerbahce per Matuidi e Khedira, con quest’ultimo che piace anche in Bundesliga.

