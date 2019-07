Calciomercato Juventus, vicinissima la cessione di Dybala al Manchester United: le ultime

L’agente dell’attaccante argentino è ancora in Inghilterra per trovare l’accordo sull’ingaggio, una volta raggiunto ci sarà il via libera per il passaggio di Lukaku alla Juventus

Paulo Dybala è sempre più vicino al Manchester United, l’agente dell’attaccante argentino è ancora in Inghilterra per trovare l’intesa sull’ingaggio con il club inglese, ma manca davvero pochissimo alla fumata bianca.

Una volta raggiunti tutti gli accordi, i ‘Red Devils’ libereranno Romelu Lukaku, lasciandolo partire alla volta di Torino per sostenere le visite mediche con la Juventus. Intanto, Dybala atterrerà stasera all’aeroporto di Caselle, per cominciare domani ad allenarsi agli ordini di Maurizio Sarri. Un incontro che potrebbe anche non avvenire, nel caso in cui l’operazione venga chiusa prima di giovedì.

Valuta questo articolo