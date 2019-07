Calciomercato Juventus, proseguono le trattative con Buffon e De Ligt: gli aggiornamenti

Il club bianconero continua a lavorare per portare a termine le operazioni che riguardano Buffon e De Ligt

Il mercato si è ufficialmente aperto nella giornata di ieri, la Juventus lo ha accolto con l’acquisto di Adrien Rabiot, giunto in bianconero a parametro zero dal Paris Saint-Germain.

Si tratta del secondo acquisto dopo quello di Luca Pellegrini, arrivato dalla Roma nello scambio con Spinazzola e adesso già nel mirino del Cagliari, con cui ha giocato sei mesi la scorsa stagione. Per quanto riguarda la pista De Ligt, Paratici attende novità dall’Ajax, forte dell’accordo con il giocatore. Il dirigente della Juve attende notizie positive, così da volare in Olanda per chiudere. Per quanto riguarda Buffon invece l’intesa è totale, il portiere firmerà un contratto annuale che prevede anche un futuro da dirigente, per la fumata bianca manca ormai solo la firma. A partire sarà infine Perin, su cui è forte l’interesse di Porto e Benfica.

Valuta questo articolo