Calciomercato Juventus – Il Barcellona insidia il Manchester City per Cancelo: intanto si lavora ai bonus per De Ligt

Il Barcellona prova a soffiare Cancelo al Manchester City: la Juventus intanto prova a limare gli ultimi dettagli relativi ai bonus per chiudere l’affare De Ligt

Juventus sempre molto attiva sul mercato, non solo degli acquist. Messi da parte gli arrivi di Pellegrini, Rabiot e Buffon degli ultimi giorni, va sistemata anche qualche cessione. Il nome caldo è quello di Cancelo, richiesto dal Manchester City che cerca di abbassare i 60 milioni richiesti dalla Juventus inserendo qualche contropartita come Danilo, in realtà poco gradita ai bianconeri. Secondo la ‘Rosea’, il Barcellona sarebbe pronto ad inserirsi nella trattativa, battendo la concorrenza e accontentando le richieste dei bianconeri. Il sostituto sarebbe un profilo low cost: Darmian in uscita dal Manchester United.

I soldi guadagnati sarebbero poi dirottati su De Ligt, giovane difensore dell’Ajax ormai ad un passo da Torino. Restano da limare gli ultimi dettagli sui bonus per convincere i Lanceri che non sembrano voler scendere dai 75 milioni di valutazione del giocatore.

Valuta questo articolo