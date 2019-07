Calciomercato Juventus – Si accende la pista Neymar: Paratici a colloquio con il padre-agente del giocatore

Si intensificano le voci sul possibile arrivo di Neymar alla Juventus: previsto incontro tra il ds bianconero Paratici e il padre-agente del giocatore brasiliano

L’anno scorso l’accostamento di Cristiano Ronaldo alla Juventus aveva fatto sorridere più di qualche scettico. Un’operazione da playstation, solo fantamercato vedere un fuoriclasse del genere in Serie A. Poi un po’ la rottura con il Real Madrid, un po’ la volontà della Juventus di fare il colpaccio, hanno trasformato quei rumors in realtà. Nell’estate di quest’anno l’accostamento di Neymar ai bianconeri incontra dunque meno scetticismo del solito. Il ‘Mundo Deportivo’ ha addirittura parlato di un possibile incontro in programma nelle prossime ore tra Fabio Paratici e il padre-agente del giocatore. De Ligt a parte, la Juventus non ha speso grandi cifre e, le cessioni dei vari esuberi (Douglas Costa, Perin, Higuain per citarne alcuni) potrebbero ammortizzare i 200 milioni che il PSG vuole per il giocatore. Neymar vorrebbe ritornare al Barcellona, ma l’acquisto dispendioso di Griezmann tiene i blaugrana con le mani legate.

