Calciomercato Inter – Solskjaer glissa su Lukaku: “l’8 agosto avremo la squadra completa. Romelu? Tornerà a disposizione”

Ole Gunnar Solskjaer glissa sul possibile addio di Lukaku, cercato con insistenza dall’Inter: l’allenatore del Manchester United si aspetta di avere la rosa completa nei prossimi giorni

“Ovviamente un allenatore vorrebbe la squadra già definita il prima possibile. Per ora lavoriamo con chi è a disposizione, l’8 agosto vediamo chi c’è e chi non c’è“. Con queste parole Ole Gunnars Solskjaer ha commentato la situazione di mercato del Manchester United. L’allenatore dei Red Devils si è poi soffermato su Romelu Lukaku che ha saltato le 3 amichevoli estive dello United, ufficialemente per recuperare al meglio la condizione fisica, ma anche perchè ha espresso l’intezione di essere ceduto, con l’Inter in pole: “sicuramente non gli farà piacere aver saltato già tre partite, ma sta lavorando per tornare a disposizione, vediamo quanto ci metterà“.

