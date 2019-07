Calciomercato Inter, Mauro Icardi apre alla Roma: prende quota lo scambio con Dzeko

Inter e Roma tornando a parlare del possibile scambio tra Dzeko e Icardi, con l’argentino che per la prima volta ha aperto al trasferimento in giallorosso

Nuova accelerata per quanto riguarda l’operazione Dzeko, l’Inter infatti si riavvicina all’attaccante bosniaco grazie a… Mauro Icardi che, per la prima volta, ha aperto alla possibilità di lasciare i nerazzurri.

L’argentino ha deciso di discutere un suo eventuale trasferimento alla Roma, che aveva categoricamente escluso a inizio giugno dopo la richiesta del ds Petrachi. Nelle ultime ore, stando a quanto riferito da Sky Sport, le due società hanno cominciato a discutere dello scambio, che accontenterebbe entrambe in caso di fumata bianca. Da non escludere però un eventuale inserimento del Napoli, che non ha mollato la presa per Maurito. La trattativa tra Roma e Inter però appare davvero complicata, visto che bisognerà trovare la quadra sul valore dei cartellini e relativi conguagli per le società.

