Calciomercato Inter, Lautaro Martinez allontana l’addio: “non ho parlato con il mio agente del Barcellona”

L’attaccante dell’Inter ha ammesso di voler rimanere in nerazzurro, rivelando di aver già parlato con Antonio Conte

Lautaro Martinez non ha nessuna intenzione di lasciare l’Inter, nonostante il presunto interesse nei suoi confronti del Barcellona del connazionale Lionel Messi.

Il ‘Toro’ ha espresso la sua volontà nel corso di un’intervista rilasciata a Fox Sport Radio in Argentina, sottolineando di voler restare in nerazzurro: “non ho parlato con il mio agente dell’interesse del Barcellona, sto molto bene all’Inter. Ho parlato con il nuovo allenatore e voglio tornare al club per iniziare la stagione. La Coppa America è stata positiva per molti ragazzi che vestivano la maglia della nazionale per la prima volta, ora bisogna lavorare per tornare al livello più alto“.

