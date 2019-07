Calciomercato Inter, l’agente di Lukaku mette fretta ai nerazzurri: “se lo vogliono, devono muoversi”

Federico Pastorello ha incontrato nel pomeriggio la dirigenza dell’Inter per parlare di Romelu Lukaku, obiettivo dichiarato per l’attacco nerazzurro

L’Inter continua a lavorare per Romelu Lukaku, i dirigenti nerazzurri hanno incontrato nel pomeriggio Federico Pastorello, agente dell’attaccante del Manchester United.

La trattativa è complessa ma non impossibile da portare a termine, ma la società del presidente Zhang Jr deve muoversi in fretta, come sottolineato da Pastorello a Sky Sport: “Lukaku è un obiettivo dichiarato dell’Inter, la società nerazzurra ci sta provando seriamente. Non decidiamo noi i tempi, ma se l’Inter vuole prendere il calciatore deve muoversi. Non c’è nessuna novità, sono venuto per parlare con il direttore per capire meglio la situazione. Vedremo le decisioni che prenderà l’Inter. Se bastano 70 milioni? Non lo so, non conosco questi numeri, bisogna chiedere alla società. Resta ancora un sogno molto difficile per il club nerazzurro“.

