Calciomercato Inter – Parla l’agente di Lautaro Martinez: “forte interesse del Barcellona. Sul rapporto con Icardi ammetto…”

L’agente di Lautaro Martinez ammette l’interesse del Barcellona per il suo assistito dopo l’ottima Copa America: nessun contatto però con l’Inter

Dopo l’ottima Copa America disputata, Lautaro Martinez è finito sul taccuino di diversi top club europei. Alberto Yaquè, uno degli uomini che cura gli interessi del ‘Toro’, ha parlato ad Olè dell’interesse del Barcellona nei confronti del suo assistito: “la voce sull’interesse del Barcellona è vera. Non ci ha chiamato nessuno però sappiamo che c’è stato un sondagggio forte, importante. E’ sicuro che ci sia un interesse del Barcellona. Rapporto con Icardi? Mauro si è comportato sempre bene, lo ha sempre chiamato, gli ha aperto la porta di casa, è un ragazzo interessante, una brava persona. E poi era ovvio che dovevano competere per una maglia visto che Spalletti giocava con una sola punta. Copa America? Lautaro è entrato con la fiducia che lo contraddistingue perché ci ha sempre vissuto. Quando ha iniziato al Racing, aveva davanti Milito, Bou e Licha (Lisandro, ndr) Lopez però non gli importava nulla. Ha superato le aspettative, anche le sue, però a me non ha sorpreso perché lo conosco. Se non lo conoscessi e dovessi parlare di lui, direi che è un attaccante che piace a tutti gli argentini: forte, con personalità, carino. Cose che, a questa età, dimostrano come sia molto forte”.

Valuta questo articolo