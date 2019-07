Calciomercato Inter, torna di moda il nome di Rebic per l’attacco: nuovi contatti con l’Eintracht

Il club nerazzurro ha messo nuovamente nel mirino l’attaccante dell’Eintracht, già sondato qualche settimana fa

Complicatasi improvvisamente l’operazione Lukaku, vicino ad accordarsi con la Juventus nell’ambito dello scambio con Dybala, l’Inter si fionda nuovamente su Ante Rebic dopo averlo sondato qualche settimana fa.

Il croato non rappresenta l’alternativa al belga del Manchester United, considerando anche le differenti caratteristiche tecniche, ma un jolly per il reparto offensivo di Conte, non particolarmente soddisfatto dell’apporto di Perisic in quel ruolo. Si tratterebbe di un’affare da 40 milioni di euro, che presenta anche alcuni ostacoli come l’irruzione dell’Atletico Madrid, che potrebbe puntare su Rebic se non riuscisse ad arrivare a James Rodriguez. L’Inter però prova ad anticipare gli spagnoli, tentando di accelerare i tempi per vestire il croato di nerazzurro.

Valuta questo articolo