Calciomercato Inter – Nerazzurri su Lukaku, Marotta ammette: “fatta offerta importante e congrua”

Marotta, il campionato 2019/20 di Serie A e i movimenti di mercato dell’Inter: le parole dell’ad nerazzurro a margine della presentazione del nuovo calendario

La stagione 2019 di Serie A si avvicina sempre più: oggi si è respirata aria di campionato, con la presentazione del calendario, alla quale non è mancato Beppe Marotta. L’ad dell’Inter ha commentato la stagione 2019/20: “sarà un’annata inedita. Ci sono circa otto o nove allenatori nuovi e tante novità. Il mercato? La nostra proprietà è molto forte; dobbiamo pero’ rispettare i parametri finanziari e cogliere le occasioni si presenteranno“, ha affermato ai microfoni Sky.

Non poteva poi mancare una parentesi di mercato: “la società ha fatto già grandi sforzi, continuiamo a esser fiduciosi per l’imminente futuro. Per esempio, per Lukaku abbiamo fatto un’offerta importante e congrua. Non abbiamo chiuso ma cercheremo di monitorare la situazione“.

