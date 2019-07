Calciomercato Inter – Il Manchester United spara alto per Lukaku: chiesti 83 milioni

Il Manchester United non intende fare sconti all’Inter per la cessione di Romelu Lukaku: i ‘Red Devils’ alzano il prezzo a 83 milioni

Nelle ultime ore, il ds dell’Inter Piero Ausilio, si è incontrato con la dirigenza del Manchester United per discutere del passaggio di Romelu Lukaku in nerazzurro. L’Inter aveva intenzione di ammorbidire le richieste dei ‘Red Devils’ (si parlava di 75 milioni), provando ad ottenere uno sconto o almeno un pagamento dilazionato in tre anni, con una rata iniziale sostanziosa che portasse subito una discreta somma nelle casse del club inglese. Il Manchester United però non sembra sentire ragioni. Secondo il ‘The Sun’, il prezzo di Lukaku sembra addirittura essersi alzato a 83 milioni di euro! L’ultima chance sarebbe quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, che permetta all’Inter di spalmare l’acquisto su due stagioni, altrimenti Antonio Conte dovrà dire addio al primo grande obiettivo di mercato.

