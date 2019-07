Calciomercato Inter, riparte la caccia a Lukaku: presto un nuovo incontro con il Manchester United

Il club nerazzurro presto partirà nuovamente all’assalto dell’attaccante belga, per il quale verrà fissato un nuovo incontro con il Manchester United

L’Inter non molla Romelu Lukaku, il club nerazzurro in queste ore si rimetterà a caccia dell’attaccante belga, individuato come profilo ideale per l’attacco di Antonio Conte. Dopo un piccolo rallentamento dei giorni scorsi, oggi Ausilio conta di compiere qualche passo avanti nell’operazione, fissando un incontro con il Manchester United per convincerlo ad accettare l’offerta di 70 milioni con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda il centrocampo, dopo l’arrivo di Sensi dal Sassuolo, l’Inter ha sempre in pugno Nicolò Barella, ma bisogna accelerare con il Cagliari dopo le dichiarazioni di ieri di Giulini.

