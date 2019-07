Calciomercato Inter, c’è la firma di Barella sul contratto: martedì partirà con la squadra per la tournée in Cina

Il nuovo centrocampista nerazzurro andrà a Lugano a salutare i nuovi compagni, martedì poi si aggregherà al gruppo per volare in Cina

Nicolò Barella ha completato l’intero iter che precede l’ufficialità di un’operazione, sostenendo le visite mediche e poi firmando il nuovo contratto con l’Inter. Il centrocampista italiano adesso è in viaggio verso Lugano, sede del ritiro estivo della squadra nerazzurra, dove saluterà i nuovi compagni e parlerà con Antonio Conte. L’ex Cagliari non si aggregherà al gruppo, stasera infatti tornerà in Sardegna per gli ultimi giorni di vacanza, per poi tornare martedì a Milano e partire con la squadra per la tournée in Cina.

Valuta questo articolo