Calciomercato Inter – Domani blitz a Londra con il Manchester United per Lukaku: ecco cosa manca per chiudere

Domani Ausilio si recherà a Londra per trattare con il Manchester United la cessione di Lukaku: i ‘Red Devils’ vogliono 75 milioni subito, i nerazzurri spingono per il pagamento dilazionato

L’Inter ha deciso di dare una netta sterzata all’affare Lukaku. Secondo quanto riporta la ‘Rosea’, Piero Ausilio volerà a Londra nella giornata di domani per incontrare il Manchester United per portare avanti lo stato della trattativa. Il bomber belga ha già dato il suo gradimento, serve adesso convincere la squadra. I ‘Red Devils’ non sembrano volersi smuovere dalla richiesta di 75 milioni cash, senza contropartite, da versare in un’unica tranche. L’Inter dal canto suo preme per dilazionare il pagamento in 3 anni, dando una prima tranche sostanziosa che possa convincere il Manchester United.

Valuta questo articolo