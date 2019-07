Calciomercato Inter – Confronto con il Manchester United per Lukaku: ecco i margini della trattativa

L’Inter pronta ad incontrare il Manchester United per dare un’accelerata all’affare Lukaku: differenza di 15 milioni fra le parti

Nei prossimi giorni Inter e Manchester United si siederanno allo stesso tavolo per discutere dell’affare Romelu Lukaku. I nerazzurri sono convinti di voler portare il bomber belga a Milano, e i Red Devils non sembrano opporsi ad una sua cessione, a patto che vengano rispettate le richieste economiche fatte dalla dirigenza inglese. In questo senso fra le parti c’è una differenza di 15 milioni: l’Inter valuta il giocatore 60 milioni, lo United ne chiede 75 ed entrambi i club fin qui non si sono spostati dalle rispettive posizioni.

Marotta e Ausilio inoltre fin qui hanno esplorato due possibilità di scambio, prima con Perisic e poi con Icardi, entrambe rifiutate. Stesso esito della proposta di prestito oneroso e obbligo di riscatto: il Manchester United vuole cash in un’unica soluzione.

