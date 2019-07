Calciomercato Inter, accordo raggiunto con il Cagliari per Barella: i dettagli dell’operazione

Il club nerazzurro ha raggiunto l’intesa per Barella, nelle prossime ore la chiusura formale della trattativa

L’Inter ha trovato l’accordo con il Cagliari per Barella, l’incontro avvenuto nella giornata di oggi ha sbloccato la trattativa, che dovrebbe essere definita formalmente nelle prossime ore.

Si valuta la forma migliore per chiudere l’operazione, che porterà nelle casse rossoblù circa 45 milioni di euro più bonus. Il presidente Giulini ha dunque abbassato le pretese per liberare il proprio giocatore, assecondando l’Inter anche per quanto riguarda le modalità di pagamento e la formula, andando incontro alle esigenze del club nerazzurro. Nelle prossime ore è attesa la fumata bianca, l’Inter è vicina all’acquisto del secondo centrocampista italiano dopo Stefano Sensi.

