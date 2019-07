Calciomercato Inter – Il Cagliari accetta l’offerta della Roma per Barella, ma il giocatore vuole solo i nerazzurri

Il Cagliari accetta l’offerta della Roma per Barella, ma il giocatore vuole solo l’Inter: se le parti dovessero riprendere le trattative si arriverà alla chiusura

La cessione di Barella inizia a farsi complicata. Inter e Cagliari avevano un accordo di massima sulla base di 36 milioni più bonus e il giocatore aveva già dato il suo ok. Al momento dell’accordo finale però, l’Inter è ‘scomparsa’, per usare le parole del presidente Giulini, virando su Stefano Sensi. Di tutta risposta il Cagliari ha accettato l’offerta della Roma (35 milioni più Defrel), ma Barella si è preso qualche giorno per decidere se accettare o meno. Il centrocampista sardo vuole solo l’Inter che, a questo punto, deve solo riprendere le trattative da dove le aveva lasciate e poi si arriverà alla chiusura definitiva. La Roma, nonostante l’ok del Cagliari, non sembra rientrare nelle preferenze del giocatore.

