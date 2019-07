Calciomercato Inter, accelerata per Lukaku: Marotta pronto a volare in Inghilterra per trattare con lo United

Il club nerazzurro ha intenzione di volare domani in Inghilterra per tentare di trovare un accordo con il Manchester United

L’Inter non molla la pista Lukaku, soprattutto adesso con l’inserimento della Juventus nella corsa all’attaccante belga. Nella giornata di domani, i dirigenti nerazzurri potrebbero partire alla volta dell’Inghilterra per incontrare il Manchester United.

L’obiettivo è quello di raggiungere un’intesa tra club, per poi procedere a trattare con l’entourage del giocatore. L‘Inter accelera per arrivare a Romelu Lukaku, la giornata di domani potrebbe essere quella decisiva per compiere passi importanti verso la chiusura dell’operazione.

