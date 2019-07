Calciomercato Fiorentina – Pazza idea Ribery! Il francese indeciso: ha offerte da tutto il mondo

La Fiorentina avrebbe messo nel mirino Frank Ribery: il francese ha offerte da Inghilterra, Qatar e Arabia Saudita, vorrebbe restare in Germania e il Marsiglia sogna un suo romantico ritorno

Franck Ribery è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera, probabilmente l’ultimo. Il talentuoso calciatore francese ha lasciato il Bayern Monaco e, all’età di 36 anni, è pronto per giocare gli ultimi scampoli di carriera. Dove? Bella domanda… ‘Scarface’ ha offerte da tutto il mondo. L’Arsenal si è già messo in contatto con il giocatore, così come alcuni club qatarioti e dell’Arabia Saudita. Secondo i media tedeschi però, anche la Fiorentina sarebbe pronta a offrirgli un contratto per portarlo in Serie A: un colpo ad effetto per la nuova avventura targata Rocco Commisso.

Il giocatore vorrebbe restare in Germania, ma gli dispiacerebbe affrontare il Bayern Monaco da avversario: qualche dubbio dunque sul suo possibile trasferimento all’Eintracht Francoforte. Resta poi l’ipotesi di un ritorno in patria: il Marsiglia sarebbe pronto a riaccoglierlo a braccia aperte. C’è davvero l’imbarazzo della scelta.

