Fiorentina, a tutto Montella: “Chiesa non ha chiesto di andare via. Balotelli e De Rossi? Dico che…”

L’allenatore della Fiorentina ha parlato di obiettivi e mercato, soffermandosi anche su Chiesa e Balotelli

La Fiorentina si prepara alla tournée in America, fondamentale per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, che sarà importante sotto molti punti di vista.

Vincenzo Montella ha escluso dai convocati per la ICC sia Veretout che Chiesa, il primo per ovvi motivi di mercato, il secondo perché ancora in vacanza dopo l’Europeo U21. Proprio su di lui si è soffermato l’allenatore viola: “a noi non risulta che Federico Chiesa voglia andare via, né da lui, né dal suo entourage, compreso Enrico che è mio amico e con cui abbiamo giocato insieme. Finché non verrà in America non capiremo quello che vuole fare ma è stato detto cento volte da parte del presidente che rimane alla Fiorentina e ha un contratto lungo. De Rossi? Lo ha detto anche Joe Barone che è un obiettivo perché potrebbe dare tanto. Abbiamo insistito tanto per farlo arrivare alla Fiorentina perché era molto motivato ma nell’ultimo periodo, almeno personalmente, ho un po’ smesso perché credo che debba decidere in tutta serenità. Non so cosa deciderà alla fine, qui aveva ed ha una porta aperta perché sarebbe, soprattutto in termini carisma e di persona, non solo come calciatore, un esempio e un valore. Però deve scegliere serenamente. Qualora dovesse smettere di giocare, penso che se ne pentirà ma in questi casi non si può dare consigli“.

In viola però non ci sarà spazio per Balotelli: “non so quanti calciatori mi hanno ‘appiccicato’, alcune volte anche per strategia. Se lo valuto da esterno, Balotelli è un calciatore che ha prospettive e potenzialità anche inespresse. Da qui però a dire che possa essere un giocatore della Fiorentina ci sono tanti ragionamenti da fare. Veretout escluso dalla tournée? Stiamo aspettando che si concluda qualcosa per lui quindi non viene in America. Sta meglio, si sta allenando ma tutti insieme abbiamo deciso ragionevolmente di non farlo venire con noi e di non fargli prendere nessun tipo di rischio“.

