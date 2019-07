Calciomercato Fiorentina, non solo Boateng per i viola: contatti in corso con l’Inter per Nainggolan

Chiusa l’operazione con il Sassuolo per Boateng, il club viola ha intenzione di piazzare un nuovo colpo per il proprio centrocampo provando a prendere Nainggolan

La Fiorentina non si accontenta di Kevin-Prince Boateng e, per il proprio centrocampo, il club viola prova a piazzare un altro colpo. Si tratta di Radja Nainggolan, in uscita dall’Inter e fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, per il quale la società di Rocco Commisso sta lavorando con forza per raggiungere l’agognata fumata bianca.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, i contatti tra le parti sono stati continui nelle ultime ore, con la Fiorentina che tenta di raggiungere l’accordo sia con i nerazzurri che con il giocatore, cercando di far quadrare i conti dopo gli acquisti di Boateng e Lirola. Ore caldissime dunque in casa Fiorentina, Montella potrebbe ritrovarsi presto due pezzi da novanta per il proprio centrocampo.

