Calciomercato Fiorentina – Federico Chiesa vuole la Juventus: strappo al telefono con Joe Barone

Federico Chiesa vuole la Juventus, il patron Commisso non intende cederlo: la telefonata fra il giocatore e il braccio destro del presidente apre una spaccatura

Tra Federico Chiesa e la Fiorentina si starebbe per consumare una netta spaccatura. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe manifestato l’intenzione di essere ceduto alla Juventus in questa sessione di mercato. Dal canto suo, il patron Rocco Commisso, appena insediatosi alla guida della Fiorentina, non avrebbe alcuna intenzione di cedere il suo gioiello più prezioso ancora prima di aver disputato la prima stagione. Nel meeting delle scorse ore a New York, Commisso ha ribadito a Chiesa la volontà di tenerlo, ma il giocatore sembra avere in testa solo la Juventus. In una telefonata a Joe Barone, braccio destro di Commisso, Chiesa avrebbe chiesto di essere liberato dalla Fiorentina, ma il dirigente italo-americano avrebbe escluso tale possibilità nonostante ‘qualsiasi cifra’ offerta. Fra le parti i rapporti si sarebbero complicati ulteriormente.

