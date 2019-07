Calciomercato Fiorentina, Chiesa spinge per trasferirsi alla Juventus: presto un incontro tra le parti

Nonostante le parole di Commisso, l’esterno viola ribadirà alla Fiorentina di volersi trasferire in bianconero

L’avventura di Federico Chiesa con la maglia della Fiorentina sembra essere arrivata al capolinea, l’esterno viola infatti non ha intenzione di proseguire la sua esperienza in Toscana. Il suo futuro tiene banco sia a Firenze che a Moena, dove la squadra ha iniziato il ritiro pre-campionato agli ordini di Montella.

Commisso ha più volte dichiarato l’intenzione di tenere per un altro anno il proprio talento, ma l’entourage del giocatore non è dello stesso avviso e, nei prossimi giorni, incontrerà la Fiorentina per ribadire la volontà di Chiesa di trasferirsi alla Juventus. Sarà dunque importante il prossimo colloquio, nel quale le strade della società viola e quella di Federico potrebbero dividersi.

