Calciomercato Fiorentina, vicino l’accordo con il Sassuolo per l’arrivo di Boateng: le ultime

Il club viola ha ormai quasi raggiunto l’accordo con i neroverdi per Boateng, in mattinata previsto un altro incontro tra le parti

La Fiorentina si avvicina con decisione a Kevin Prince Boateng, il centrocampista ghanese è stato individuato dal club viola come il giocatore giusto per completare il reparto offensivo di Vincenzo Montella. L’accordo con il Sassuolo è ormai in via di definizione, in mattinata le parti si incontreranno per chiudere l’affare, considerando ormai le minime distanze dal punto di vista economico.

L’argomento di discussione non sarà solo Boateng, infatti si parlerà anche di Lirola per cui resta una distanza tra domanda e offerta che potrebbe essere risolta oggi. Nel caso in cui l’operazione per quest’ultimo non vada in porto, la Fiorentina si sta cautelando sondando Kenny Lala dello Strasburgo, individuato come eventuale alternativa a Lirola.

