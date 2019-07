Calciomercato Fiorentina, accordo con l’Inter per Nainggolan: operazione in dirittura

Le due società hanno trovato l’accordo sulla base del prestito, mancano adesso gli ultimi dettagli prima della definitiva fumata bianca

La Fiorentina ha deciso di fare sul serio in vista della prossima stagione e, dopo aver trattenuto con le unghie e con i denti Federico Chiesa, ha deciso di dare il via ai colpi in entrata. Prima l’ufficialità di Boateng e Lirola, poi l’accordo con l’Inter per il prestito di Radja Nainggolan, fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte.

Le due società hanno ormai trovato l’intesa definitiva, così come i viola hanno ottenuto il sì del giocatore, pronto adesso ad iniziare una nuova avventura in maglia viola. Fumata bianca sempre più vicina, si attende di limare gli ultimi dettagli prima di visite mediche e firma.

