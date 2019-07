Calciomercato Napoli – Eljif Elmas è un nuovo giocatore del Napoli: ecco le cifre dell’accordo con il Fenerbahce

Eljif Elmas è un nuovo giocatore del Napoli: il club azzurro e il Fenerbahce hanno trovato l’accordo per la cessione del centrocampista macedone

Nuovo colpo di mercato piazzato dal Napoli nella notte. Il club partenopeo ha chiuso l’accordo con il Fenerbahce per l’acquisto di Eljif Elmas, promettente centrocampista macedone arrivato per 16 milioni di euro. L’accordo è stato comunicato dal Fenerbahce tramite un comunicato ufficiale: “il club ha raggiunto un accordo con il Napoli per il trasferimento del calciatore Elmas. Il giocatore andrà in Italia e dopo aver completato le relative procedure firmerà per la sua nuova squadra. Ringraziamo Eljif per il contributo dato alla squadra“.

