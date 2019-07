Fiorentina – Pradè e quel pensiero speciale per Astori: “quando me ne andai dalla Fiorentina mi chiamò e gli feci una promessa”

Pradè dal cuore d’oro in conferenza stampa: i nuovo direttore sportivo della Fiorentina e quello speciale pensiero per Davide Astori

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione di Daniele Pradè, nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Il dirigente sportivo romano ha risposto a tutte le domande dei giornalisti, sbilanciandosi sul mercato e sulla squadra viola per la prossima stagione.

Non è mancato un pensiero speciale, dedicato a Davide Astori: “quando sono andato via dalla Fiorentina mi chiamò tutta la squadra. Il primo fu Davide Astori, che mi ringraziò per averlo portato a Firenze, il suo fu un grazie grandissimo. Io gli promisi una cosa e gli dissi: ‘Davide, un giorno torneremo insieme’. E quel giorno è arrivato oggi“, ha affermato.

“Ringrazio Joe Barone, il presidente Rocco Commisso che mi ha trasmesso il suo entusiasmo. Lui va più veloce di me, ora che ha 70 anni e io 52. Voglio iniziare un percorso lungo, con lui, Joe, Giancarlo e Montella. La mia famiglia è la più contenta di tutti di tornare a vivere in una delle città più belle del mondo. Con Diego e Andrea ho avuto un ottimo rapporto, di amicizia con Andrea. Il giorno dopo la scomparsa di mio padre, Andrea era a casa mia, non lo posso dimenticare. Mi hanno fatto l’in bocca al lupo e mi hanno detto che hanno scelto le persone giuste per Firenze, vendendo la Fiorentina a Commisso“, ha aggiunto Pradè.

