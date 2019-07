Calcio femminile – Una novità… Mondiale: la Coppa del Mondo 2023 sarà a 32 squadre

Novità in merito al Mondiale di calcio femminile 2023: il numero di squadre verrà aumentato da 24 a 32 per decisione unanime del Consiglio FIFA

Dopo il grande successo del Mondiale di calcio femminile 2019, il Consiglio FIFA ha stabilito all’unanimità che la prossima Coppa del Mondo che si svolgerà nel 2023 sarà giocata da 32 squadre e non più da 24. Saranno presenti 8 gironi da 4 squadre ciascuno per un format che si avvicina a quello del Mondiale maschile. La candidatura per il Paese ospitante dovrà essere presentata entro il dicembre 2019.

“Il sorprendente successo della Coppa del Mondo femminile 2019 in Francia ci ha mostrato che è il momento per dare uno slancio con misure concrete volte a favorire la crescita del movimento. Sono lieto che questa proposta sia diventata realtà – ha sottolineato il presidente della Fifa Gianni Infantino – L’espansione va ben oltre il passaggio da 24 a 32 squadre: d’ora in poi, infatti, decine di federazioni potranno pianificare lo sviluppo del movimento sapendo che hanno buone possibilità di qualificarsi per un Mondiale“.

