Calcio – Clamorosa gaffe in Turchia: il Menemenspor presenta il nuovo acquisto Jallow, ma è quello sbagliato

Clamoroso in Turchia: il Menemenspor ingaggia il Jallow sbagliato, i dettagli

Davvero incredibile quanto accaduto in Turchia: il calciomercato regala sempre dei clamorosi colpi di scena ed il Menemenspor lo sa bene! La squadra turca, neopromossa in TFF 1.Lig, seconda divisione della Turchia, ha acquistato Jallow, ma solo dopo le visite mediche e le foto di rito si è accorta di un clamoroso errore: il Menemenspor era infatti convinto di aver ingaggiato Lamin Jallow, attaccante della Salernitana, invece in Turchia è arrivato Alpha Jallow, un calciatore che in pochissimi conoscono, che giocava nella Serie C portoghese. Il club turco ha cercato di rimediare dichiarando che il calciatore non avrebbe superato i test e dunque ha strappato il suo contratto.

