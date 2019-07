Brasile-Argentina, Dani Alves sta dalla parte di… Messi: “l’arbitro? Era più nervoso di noi che giocavamo”

Il giocatore del Brasile ha puntato il dito contro l’arbitraggio, lamentandosi anche lui come Messi della direzione di gara

Non solo Lionel Messi e l’Argentina, anche il Brasile si è lamentato dell’arbitraggio del signor Zambrano, scelto dalla CONMEBOL per dirigere la semifinale di Copa America tra la Seleccion e i verdeoro.

Dopo le parole di fuoco della Pulce, anche Dani Alves ha puntato il dito contro il fischietto ecuadoregno ai microfoni di TNT Sports: “sono d’accordo con Messi, mi lamento anche io dell’arbitraggio. Non mi piace parlare degli arbitri, ma mi è sembrato che il direttore di gara fosse più nervoso di noi che giocavamo. Fischiava sempre, questa è una cosa che non è andata bene a nessuna delle due squadre in campo. Il rigore chiesto da Aguero? È lui che ha colpito me, sono sicurissimo. Quando ha cercato di smarcarsi, si è girato e mi è venuto addosso. Anzi, l’arbitro avrebbe dovuto fischiare punizione per noi“.

