Brasile-Argentina, la sorprendente rivelazione del ct Tite: “mi sveglio di notte per pensare alla partita”

Il ct della Nazionale brasiliana ha parlato alla vigilia del match con l’Argentina, che vale un posto in finale di Copa America

Brasile-Argentina si avvicina, un match da mille e una notte che vale un posto in finale di Copa America. Il ct verdeoro Tite sente eccome la pressione, come rivelato in conferenza stampa: “l’ansia c’è, eccome. Così come le aspettative. Il risultato? Non ci dormo la notte. Ma ne sono sicuro: sarà una partita spettacolare. Ieri mi sono svegliato alle 3.15 di mattina e ho iniziato a prendere degli appunti. Per fortuna mia moglie era con me e ho poi dormito meglio. Messi può fare la differenza in qualsiasi momento. Non si può neutralizzarlo, ma diminuire il suo campo d’azione per limitarlo. Abbiamo battuto l’Argentina nelle qualificazioni ai Mondiali in Russia, ma quella vittoria non ci dà nessun vantaggio. Sono sicuro: sarà una grande partita. Tra brasiliani e argentini la rivalità è immensa“.

