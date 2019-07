Brasile-Argentina, parla l’arbitro del match: “le dichiarazioni di Messi? Mi hanno sorpreso perchè…”

Il direttore di gara di Brasile-Argentina è tornato a parlare dell’incontro, soffermandosi anche sulle polemiche scaturite dopo le dichiarazioni di Messi

Le polemiche scoppiate dopo la semifinale di Copa America tra Brasile e Argentina continuano a tenere banco, coinvolgendo anche Roddy Zambrano, l’arbitro dell’incontro.

Quest’ultimo è intervenuto ai microfoni di un programma radiofonico in Ecuador, rivelando quanto accaduto in campo: “sul rigore non dato ad Otamendi il Var ha determinato che fosse una situazione da 50-50%, ha rilevato che non ci fossero gli estremi per dare un rigore netto. Il contatto Alves-Aguero? Era un fallo imprudente ai danni del difensore. Messi? Mai avuto problemi con lui, sono rimasto molto sorpreso da ciò che ha detto, ma ognuno ha la propria opinione“.

