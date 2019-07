Boxe – Manny Pacquiao vs Amir Khan: ufficializzato il match per il prossimo 8 novembre in Arabia Saudita

Il britannico Amir khan ha ufficializzato un match contro Manny Pacquiao: la sfida avverrà il prossimo 8 novembre in Arabia Saudita

Dopo la vittoria del titolo WBC dei pesi welter, nel match nel quale ha sconfitto l’australiano Billy Dib, Amir Khan ha lanciato la sfida alla leggenda del ring Manny Pacquiao. Khan ha dichiarato di aver trovato l’accordo per una sfida che si svolgerà il prossimo 8 novembre in Arabia Saudita. Ammesso che Manny Pacquiao proseguirà la sua carriera. Il pugile filippino, che vanta 61 vittorie 2 7 sconfitte in 24 anni di carriera, dovrà infatti affrontare il prossimo 20 luglio Keith Thurman che ha espresso il desiderio di ‘farlo ritirare’.

