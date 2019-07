Bologna – Gravi problemi di salute per Mihajlovic: l’allenatore potrebbe essere costretto a lasciare la panchina

Gravi problemi di salute per Sinisa Mihajlovic che non sta allenando il ologna nel ritiro di Castelrotto: l’allenato serbo potrebbe lasciare la squadra

Brutte notizie per tutti i tifosi del Bologna. Sinisa Mihajlovic, non presente al ritiro dei felsinei, potrebbe essere costretto a lasciare la panchina della squadra a causa di gravi problemi di salute. Mihajlovic non è presente al ritiro di Castelrotto, in Alto Adige, ufficialmente perché ‘influenzato’. La notizia della malattia dell’ex allenatore di Milan e Torino fra le altre, è trapelata inizialmente dai media locali ed è stata ripresa successivamente dalla ‘Rosea’. In giornata è prevista una conferenza stampa che farà luce sulla questione.

Valuta questo articolo