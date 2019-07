Boca Juniors, pareggio senza reti alla Bombonera contro l’Huracan: De Rossi presente in tribuna

Il centrocampista italiano ha assistito dalla tribuna al pari ottenuto dal Boca contro l’Huracan nella prima giornata della Superliga argentina

Solo un pareggio per il Boca Juniors nella prima partita della Superliga argentina, alla Bombonera finisce 0-0 sotto gli occhi di Daniele De Rossi, presente in tribuna in attesa della presentazione ufficiale fissata oggi alle 12. Insieme all’ex Roma anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, quel Pablo Daniel Osvaldo compagno di DDR in maglia giallorossa. Intervistato sulla nuova avventura del classe ’83 al Boca, l’argentino non ha avuto dubbi: “abbiamo sempre parlato molto con Daniele del Boca, sono contento che realizzi il suo sogno. E’ molto felice, gli auguro il meglio e di fare bene, sperando che non gli rendano la vita impossibile come hanno fatto con me“.

