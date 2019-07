Altro che Boateng! Melissa Satta in vacanza con un altro giocatore del Milan: c’è del tenero con… Romagnoli? [GALLERY]

Melissa Satta pizzicata in vacanza con il capitano del Milan Alessio Romagnoli: c’è del tenero fra i due? ‘Chi’ pensa a qualcosa di più di una semplice amicizia

Di recente Melissa Satta è stata paparazzata alle isole Baleari in compagnia di Kevin Prince Boateng, ex marito, con il quale ha rotto nelle ultime settimane. Un riavvicinamento? Possibile. La coppia ha trascorso del tempo insieme al figlio Maddox, ma all’orizzonte non ci sarebbe alcun ricongiungimento fra i due. Il giornale ‘Chi‘ infatti, ha pizzicato la bella showgirl insieme ad Alessio Romagnoli, capitano del Milan, alle isole Baleari. Semplice vacanza fra amici? Forse, ma secondo il giornale ci sarebbe qualcosa di più: “non è la prima volta che Alessio e Melissa vengono sorpresi insieme. Era successo anche a Milano. Segno che tra i due c’è un legame, un’amicizia o forse, anche altro. Già, ma lo stesso Romagnoli risulterebbe fidanzatissimo con una giovane modella. ‘Chi’ nel momento in cui riporta la notizia dei molteplici avvistamenti tra la Satta e il capitano del Milan, lo fa dopo aver verificato le fonti, appurando la veridicità dei fatti ed essersi assicurato che, dinanzi a quella notizia, non ci saranno nuove arrabbiature di Melissa”.

