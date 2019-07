Birra Peroni e Bari di nuovo insieme: la bionda più amata dagli italiani torna sulla maglia biancorossa

Birra Peroni e SSC Bari, un sogno da vivere insieme. Peroni torna sulla maglia biancorossa

Un sogno da vivere insieme, ancora una volta e con la passione di sempre: Birra Peroni, la bionda più amata dagli italiani, torna a “vestire” i galletti come secondo sponsor di maglia per tutto il campionato di serie C 2019/2020.

La presentazione dell’accordo e dei kit gara ufficiali dei biancorossi è avvenuta questa mattina presso lo stabilimento barese di Birra Peroni di via Bitritto.

Dopo due settimane di ritiro estivo in Trentino Alto-Adige, in cui il presidente Luigi De Laurentiis ha reso pubbliche le divise ufficiali della prossima stagione calcistica, tutta la squadra è tornata in città per presentare alla tifoseria la nuova Kombat 2020, firmate anche dal secondo sponsor di maglia Birra Peroni.

Non solo una birra, ma un simbolo per una città che continua a scrivere la storia di Peroni e della sua squadra di calcio, accomunate dalla stessa passione.

“Siamo orgogliosi di continuare questa sponsorizzazione e presentare la nuova maglia con cui il Bari scenderà in campo.” ha detto Marina Manfredi Marketing Manager Peroni Family “Oggi è una giornata speciale per Bari e per Birra Peroni. Mai come in questo momento vogliamo continuare ad essere al fianco dei baresi e sempre più vicini al territorio sostenendo i colori di questa città. Abbiamo deciso quindi di scendere in campo insieme ai biancorossi per inseguire un sogno da vivere insieme. L’SSC Bari è un simbolo di questa città, una realtà che ha fatto e continuerà a fare la storia di Bari tanto quanto Birra Peroni.”

Il presidente della SSC Bari, Luigi De Laurentiis «Se mi chiedeste di sintetizzare in una parola l’accordo con Birra Peroni, sceglierei senza dubbio “identità”. In questo primo anno a Bari ho imparato quanto sia forte il rapporto fra la città e Birra Peroni, al punto che se vai in un bar o in pizzeria e chiedi una birra, d’ufficio arriva una Peroni. È una storia che parla di senso di appartenenza, esattamente come quella che lega Bari, i baresi e la loro squadra di calcio. Per questo l’accordo con Birra Peroni per questa stagione ha un valore identitario forte: non sarà solo la nostra birra ufficiale, ma sarà il nostro secondo sponsor di maglia sulle “armature” che accompagneranno i nostri ragazzi per questo campionato».

All’evento hanno partecipato anche Michele Cason, Direttore di Stabilimento Birra Peroni di Bari, Pierluigi Quattrini, Sponsorship Manager Birra Peroni

Valuta questo articolo