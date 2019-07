Best Fifa Awards 2019 – Nessun italiano nella top 10 degli allenatori, a salvare l’Italia ci pensa Milena Bertolini

Milena Bertolini porta in alto l’Italia ai Best Fifa Awards 2019: l’allenatrice azzurra candidata ad un ambito premio

Sono stati ufficializzati oggi i nomi dei candidati ai premi dei Best Fifa Awards 2019. Per quanto riguarda c’è una nota dolente che ha a che fare con gli allenatori: nessun nome azzurro infatti nella lista dei candidati alla vittoria del trofeo. Nonostante la vittoria in Europa League, Sarri non spicca tra i nomi dei 10 migliori allenatori della stagione scorsa, che ambiscono al premio.

Jurgen Klopp, Marcelo Gallardo, Ricardo Gareca, Pep Guardiola, Mauricio Pochettino, Fernando Santos, Erik Ten Haag, Djamel Belmadi, Didier Deschamps e Tite: questi i nomi degli allenatori che potranno vincere il titolo di miglior coach.

A portare in alto l’Italia ci pensa però il calcio rosa Milena Bertolini è infatti tra le candidate al premio di miglior allenatrice dei Best Fifa Awards 2019.

