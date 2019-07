Benedetta Pilato, record girl a 14 anni: il nuoto italiano ha trovato una piccola stella… Mondiale

A soli 14 anni ha firmato il nuovo record italiano nei 50 rana ai Mondiali di Nuoto 2019: Benedetta Pilato è il nome da tenere d’occhio per il presente e il futuro del nuoto italiano

Corsia 4, quinta batteria. Una piccola atleta mette in fila tutte le grandi nella specialità dei 50 rana femminili e chiude con il crono di 29″98 che le vale il miglior tempo delle qualificazioni. Esce dall’acqua con un sorriso smagliante, che tradisce tutta l’emozione dei suoi 14 anni. Benedetta Pilato, classe 2005 (!), è la nuova record girl italiana. La nuotatrice tarantina ha firmato il nuovo record dei 50 rana femminili tricolore, chiudendo la sua batteria con un tempo migliore della campionessa mondiale, nonché iridata e olimpica nei 100 e primatista mondiale Lilly King (30″18) e della collega azzurra Martina Carraro, bronzo nei 100 che ritocca il suo personale in 30″38.

E pensare che questi Mondiali Benedetta era anche indecisa se farli o meno a causa del cambio di preparazione. Il pass lo ha staccato agli Assoluti di Riccione, fermando i crono dei 50 rana in 30”61 (secondo posto dietro la Carraro). Per fortuna che a Gwangju ha deciso di presentarsi, per quello che è a tutti gli effetti il suo esordio in un Mondiale. Al di là dei tratti da campionessa, Benedetta Pilato resta pur sempre una giovane donna: studia allo scientifico, ama le scienze ma non la storia dell’arte; vorrebbe tanto incontrare Jovanotti e chiedergli (o magari scambiarsi!) l’autografo; tifa Juventus grazie alla passione del papà e a quella per Crisiano Ronaldo.

Se ha provato altri sport? La risposta è sì. Si è messa a piangere nelle uniche due lezioni fatte di danza classica ed è finita per fare ‘la boa‘ ad una partita di pallanuoto, per la quale ha ammesso alla ‘Rosea’ di saper “solo nuotare“. I genitori non volevano farle praticare il nuoto agonistico: ha iniziato con una gara soltanto, come prova, e per fortuna non ha più smesso.

