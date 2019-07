Belen Rodriguez è tornata: l’atmosfera sui social si fa bollente, il VIDEO hot è… ‘illegale’

Belen Rodriguez fa perdere la testa a tutti i suoi follower: il video hot è da capogiro

Era da tempo che Belen Rodriguez non rendeva felici i suoi fan sui social con foto e video sensuali. La showgirl argentina, troppo presa dalla sua felice vita familiare, dai viaggi col marito ‘ritrovato’ Stefano De Martino e col piccolo Santiago, ha un po’ trascurato i suoi follower.

Belen Rodriguez ha pubblicato oggi nelle sue storie un video promozionale, per sponsorizzare la sua linea di costumi Me Fui, da capogiro. Sdraiata a prendere il sole in un bellissimo bikini rosso, Belen Rodriguez è stata inquadrata in una ripresa panoramica, che culmina con uno zoom sul lato B, dove si legge la firma Me Fui.

Valuta questo articolo