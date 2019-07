Che beffa per il Manchester United! All’allenamento spunta un aereo con sfottò [VIDEO]

Aereo con sfottò per il Manchester United a Perth: che beffa per i Red Devils

Il Manchester United si trova in Australia, precisamente a Perth, in vista della nuova stagione di Premier League. Dopo il ko in finale di Champions League, oggi in Australia i Red Devils hanno avuto una spiacevole sorpresa: sulle teste dei giocatori in campo, infatti, è volato un aereo da turismo che trainava uno striscione con… sfottò. “Liverpool FC – 6x European Champions”, questa la scritta, che ha ricordato ai giocatori e allo staff dello United per ricordare quanto accaduto nella finale di Madrid.

⚽️🏳 Cuando aprovechas cualquier momento para cargar a tu rival. Los hinchas del #Liverpool y una sugerente pancarta durante el entrenamiento del #ManUnited, en Perth, Australia ( 📽 > @disa1528). pic.twitter.com/ABmjlXlu5L — #CulturaRedonda (@Cultura_Redonda) 11 luglio 2019

Valuta questo articolo