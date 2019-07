Beach Volley, Lupo e Nicolai chiudono al quarto posto il torneo cinque stelle di Gstaad

La coppia azzurra ha perso la finale per il terzo e quarto posto contro i brasiliani Evandro e Schmidt

Si è concluso con un quarto posto il torneo cinque stelle di Gstaad per Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Il duo tricolore nella finale per il 3°-4° posto si è arreso al tie-break con il punteggio di 2-1 (16-21, 21-17, 15-12) ai brasiliani Evandro/Bruno Schmidt. Dopo aver vinto il primo set dunque i ragazzi di Matteo Varnier hanno progressivamente lasciato campo agli avversari che in rimonta sono riusciti a far loro il match.

Nella semifinale giocata sempre nella giornata odierna i due azzurri erano stati sconfitti 2-0 (21-17, 21-15) dagli olandesi Brouwer/Meeuwsen. Dopo il quinto posto nella rassegna iridata, dunque, arriva un altro piazzamento per i due atleti impegnati nella lunga marcia verso i Giochi Olimpici di Tokyo del prossimo anno.

