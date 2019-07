Beach Volley – Campionato Italiano Assoluto: domani si assegna la terza tappa a Cagliari

Campionato Italiano Assoluto: domani a Cagliari si assegna la terza tappa

La terza tappa del campionato italiano assoluto di beach volley ha vissuto oggi la sua prima giornata di main draw a Cagliari sui campi della sesta fermata del lungomare Poetto. La giornata ha assegnato i primi pass per le semifinali di domani che saranno seguite dalle telecamere di raisport (diretta streaming su RaiPlay Sport) così come le finali del pomeriggio. A conquistare l’accesso diretto alle semifinali femminili sono state le coppie Scampoli-Varrassi e Gradini-They che attendono le avversare dal quarto turno perdenti in programma alle 9.15 di domani. In corsa per l’accesso alle semifinali c’è anche la coppia di casa formata da Valentina Calì, cagliaritana doc, in coppia con Graziella Lo Re, sarda d’adozione per il suo passato nel volley indoor. Spinte dal tifo di casa, Calì-Lo Re (fot o copertina) hanno inanellato una serie di vittorie, nel tabellone perdenti, concluse con quella decisiva di questa sera con Ferraris-Michieletto arrivata sul campo centrale.

Da segnalare l’uscita della coppia vincitrice delle prime due tappe del campionato italiano Toti-Allegretti, eliminate dopo la sconfitta subita per forfeit, dato durante la gara per infortunio, con Ferraris-Michieletto nel secondo turno perdenti. Nel tabellone maschile, invece, l’avventura nel main draw di Cagliari della coppia di casa formata da Riccardo Romoli e Nicola Muccione, uscita tra gli applausi del pubblico cagliaritano, si è fermata al primo turno perdenti dopo le sconfitte con Manni-Bonifazi, nel primo turno vincenti, e con Avalle-Crusca. Accedono alla semifinale, dopo la cavalcata nel tabellone vincenti, Francesco Cottarelli in coppia con Edgardo Ceccoli e Fabrizio Manni insieme a Carlo Bonifazi, questi ultimi finalisti a Cesenatico domenica scorsa. Proveranno a risalire alle semifinali , con l’ultima opportunità data dal quarto turno perdenti in programma nella prima mattinata di domani, Paolo Ingrosso, presente a Cagliari in coppia con l’azzurrino Windisch, che affronterà Matteo Cecchini e Davide Dal Molin mentre nell’altro quarto turno perdenti Andrea Lupo e Francesco Vanni incontreranno Tobia Marchetto e Alberto Di Silvestre.

Le telecamere di Raisport seguiranno in diretta streaming su RaiPlay Sport a partire dalle 11.30 una semifinale maschile ed una femminile mentre nel pomeriggio le finali per il primo posto saranno trasmesse in diretta streaming su RaiPlay Sport dalle 16.30 con differita TV su Raisport dalle 00.30.

I Risultati Di Oggi E Il Programma Di Domani

Femminile

06-07-2019

3v: Scampoli Claudia-Varrassi Dalila – Kirwan Francesca-Macdonald Olivia 2-0 (21-18, 21-12)

3v: Costantini Silvia-Lantignotti Michela – Gradini Alice-They Chiara 1-2 (21-13, 14-21, 9-15)

3p: Cali’ Valentina-Lo Re Graziella – Ferraris Carolina-Michieletto Francesca 2-0 (21-19, 22-20)

3p: Colombi Elena-Breidenbach Sara – Benazzi Giada-Leonardi Silvia 2-0 (21-19, 21-12)

07-07-2019 Ore 9.15

4p: Colombi Elena-Breidenbach Sara – Kirwan Francesca – Macdonald Olivia

4p: Cali’ Valentina-Lo Re Graziella – Costantini Silvia-Lantignotti Michela

07-07-2019 Ore 11.30 (Una Semifinale In Diretta Streaming Su Raiplay Sport)

Semifinale: Scampoli Claudia-Varrassi Dalila – Vincente (Cali’ Valentina-Lo Re Graziella – Costantini Silvia-Lantignotti Michela)

Semifinale: Gradini Alice-They Chiara – Vincente (Colombi Elena-Breidenbach Sara – Kirwan Francesca – Macdonald Olivia)

07-07-2019

Ore 14.15 Finale 3/4

Ore 16.30 Finale 1/2 (Diretta Raiplay Sport, Differita Tv Dalle 00.30 Su Raisport)

Maschile

06-07-2019

3v: Manni Fabrizio-Bonifazi Carlo – Ingrosso Paolo-Windisch Jakob 2-0 (21-11, 23-21)

3v: Lupo Andrea-Vanni Francesco – Cottarelli Francesco-Ceccoli Edgardo 1-2 (15-21, 21-14, 12-15)

3p: Vitelli Marco-Cappio Paolo – Cecchini Matteo-Dal Molin Davide 0-2 (16-21, 19-21)

3p: Marchetto Tobia-Di Silvestre Alberto – Alfieri Manuel-Sacripanti Mauro 2-1 (19-21, 21-18, 15-8)

07-07-2019 Ore 10.00

4p: Cecchini Matteo-Dal Molin Davide – Ingrosso Paolo-Windisch Jakob

4p: Marchetto Tobia-Di Silvestre Alberto – Lupo Andrea-Vanni Francesco

07-07-2019 Ore 12.15 (Una Semifinale In Diretta Streaming Su Raiplay Sport)

Semifinale: Manni Fabrizio-Bonifazi Carlo – Vincente (Marchetto Tobia-Di Silvestre Alberto – Lupo Andrea-Vanni Francesco)

Semifinale: Cottarelli Francesco-Ceccoli Edgardo – Vincente (Cecchini Matteo-Dal Molin Davide – Ingrosso Paolo-Windisch Jakob)

07-07-2019

Ore 15.15 Finale 3/4

Ore 17.15 Finale 1/2 (Diretta Raiplay Sport, Differita Tv Dalle 00.30 Su Raisport)

