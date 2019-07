Basket – Serbia sotto shock: terribile incidente per Kuzmic, gravemente ferito

Mondo del basket sotto shock: terribile incidente stradale per Kuzmic, il serbo gravemente ferito

Paura per Ognjen Kuzmic: il cestista serbo è rimasto gravemente ferito in un terribile incidente stradale. Il 29enne serbo, secondo quanto comunicato dal suo club, la Stella Rossa, sembra aver riportato danni fisici evidenti alla testa e al torace.

Ricoverato in ospedale, Kuzmic sembra aver riportato danni alla mascella ed al torace, con la seria possibilità di danni cerebrali. Condizioni gravi per il 29enne serbo, tornato in Serbia dopo due stagioni al Real Madrid.

