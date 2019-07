Basket – Milos Teodosic alla Virtus Bologna, ci siamo: contratto triennale per il playmaker

Milos Teodosic pronto a vestire la casacca della Virtus Bologna: il playmaker ex Clippers dovrebbe firmare un contratto triennale con le V Nere

La Serie A si arricchisce di un altro grande campione. In casa Virtus Bologna manca solo l’ufficialità, poi Milos Teodosic sarà un nuovo giocatore delle V Nere. Lo riferisce Nikos Varlas di Eurohoops che dà praticamente per fatta l’operazione sulla base di un contratto triennale. Leader della Serbia e in passato del CKSA Mosca, Teodosic ha vissuto una parentesi non certo indimenticabile in NBA vestendo per un anno e mezzo la casacca dei Clippers prima di essere tagliato a febbraio.

